Oto hırsız şebekesi çökertildi

Bursa’da çaldığı araçları tarlaya götürüp lastiklerini söken şebeke, asayiş ekiplerince çökertildi.

Bursa Nilüfer ilçesinde çaldıkları 7 adet otomobili tarlaya götürerek lastiklerini söken şebeke, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlığı Ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Hem araçları hem de 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan ekipler, aralarından bazılarının çok sayıda suç kaydı olan F.T. (21), S.B. (22) ve E.Ş. (29) adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler aracı sökeceği yeri belirlerken kendi aralarında ’Huzur evi ıssızdır, orada kimse olmaz. Orada tarlalık alanda sökelim’ diye kararlaştırdığı da polis ekiplerince tespit edildi. Araçların ve araç lastiklerinin tamamı bulunarak sahiplerine teslim edildi.