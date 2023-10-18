Oto Kurtarıcılar İsrail'i protesto için bir araya geldi

-İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Babtist Hastanesi’ni hedef almasının ardından Oto Çekiciler Federasyonu İstanbul’da Kavacık’ta toplanıp saldırıyı protesto etti.

İsrail’in Gazze’deki El-Ehli Babtist Hastanesi’ne hava saldırısında bulunmasının ardından tepkiler büyüyor. İstanbul’un birçok yerinde saldırıyı protesto etmek amacıyla vatandaşlar bir araya geldi. Saldırının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) Anadolu yakası, Kavacık mevkiinde toplanan Oto Çekiciler Platformu, araçlarına Türk bayrağı asıp, konvoy oluşturup kornalarla İsrail’e tepki gösterdiler. Zaman zaman Türkiye marşları da araçlarından çalan oto çekiciler platformu üyeleri, "Filistin için şimdi gönderseler gideriz diyerek" tepki gösterdiler.

"Çocuklar ölsün diye sessiz kalmayacağız"

Anadolu Yakası Oto Çekiciler Platformu Başkanı Birhan Altun, "Biz oto çekiciler platformu olarak meslektaşlarımızla birlikte İsrail’in yaptığı bu zulme karşı hep birlikte toplanmaya karar verdik. Bugün Anadolu yakasından yaklaşık 50 kişilik bir ekip olarak toplandık. Biz çocuklar uyusun diye sessiz kalıyoruz, çocuklar ölsün diye sessiz kalmayacağız" dedi.

"Filistin’e gidip savaşırız"

Oto çekicilerden Mustafa Kılıç, "Filistin için kurtarıcı ekibi olarak toplandık. Katliamlara bir dur dememiz lazım artık. Biz de bir ses olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Konvoy olarak ilerleyeceğiz bize şimdi gidin deseler Filistin’e gidip savaşırız" dedi.