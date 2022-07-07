Oto tamir ustalarından bayramda yola çıkacak sürücülere uyarılar

Oto tamircilerden Kurban Bayramı’nda yola çıkacak sürücülere uyarı geldi. Ustalar, yola çıkılmadan mutlaka araç bakımlarının yapılması gerektiğini söyleyerek, özellikle ön takım, lastik ve yağ bakımlarına dikkat edilmesini önerdi. Ortalama bir aracın bakımı 800 lira ila bin 200 lira arasında seyrediyor.

Kurban Bayramı tatili için araçlarıyla yola çıkacak vatandaşlar hazırlıklarını sürdürüyor. Uzun yola çıkılmadan araç bakımlarının yapılması önem arz ediyor. Oto sanayi ustaları ise sürücüleri bayramda yola çıkmadan araç bakımı yapmaları konusunda uyardı. Oto tamirciler, bayramda yola çıkacak sürücülerin mutlaka araç bakımlarının yapılması gerektiğini söyledi. Ustalar, özellikle ön takım, lastik ve yağ bakımlarına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Bir aracın bakımı 800 ila bin 200 lira arasında seyrediyor

Ustalar, araç bakımlarının ortalama 800 lira ila bin 200 liradan yapıldığını söyledi. Oto tamir ustaları ayrıca sürücülere emniyet kemeri takmak ve uykusuz yola çıkılmaması konusunda da uyarıda bulundu.

"Emniyet kemeri taksınlar"

Bayram hareketliliğiyle birlikte işlerin yoğunlaştığını belirten oto tamir ustası Zekeriya Poyraz, "Şu anda bayram yoğunluğu var. Yolculuk yapacaklar bakımlarını yapmaya başladı. Yola çıkacak sürücülerin araç bakımı yapmalarını öneriyorum. Bakım yapmadan yola çıkmasınlar. Ön takım, lastik ve yağ bakımlarının mutlaka yapılması gerekiyor. Rot balans ayarlarını da yapmalarını öneririm. Sürücülere bir başka uyarım da uykusuz kalmamaları yönünde. Yola çıkacak araçların mutlaka bakımdan geçmesi gerekiyor. Sürücüler emniyet kemerlerini taksınlar. Geçen yıl ortalama bir araç bakımı 500 lira civarında seyrediyordu. Bu sene bir aracın bakımı 800 lira ila bin 200 lira arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Sürücüleri yola çıkmadan mutlaka uyarıyoruz"

Bayram yoğunluğunun bulunduğunu söyleyen oto tamir ustası Olcay Öztürk ise "Sürücüler araç bakımlarını yapmak zorunda. Piyasada bayram hareketliliği mevcut. Sürücülerin balata, yağlama, periyodik bakım ve ön takım gibi bakımları yapmaları gerekiyor. Fiyatlar ise aracın durumuna göre değişkenlik gösteriyor. Sürücüler yolculuk sırasında aracın ekran panelindeki göstergelere de dikkat etmesi gerekiyor. Sürücülere yola çıkmadan uyarılarda bulunuyoruz" dedi.