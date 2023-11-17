Oto tamircisinden cephane çıktı

Bursa polisinin ruhsatsız silah imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik çalışmaları neticesinde oto tamircisinde yapılan aramada 7 silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız silah satışı yapıldığı tespit edilen bir araçta yapılan aramada satışa hazır 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli ise tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince ruhsatsız silah imal ve ticareti suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde merkez Yıldırım ilçesinde faaliyet gösteren bir oto tamircisinin silah ticareti yaptığı bilgisi alındı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan aramada iş yerinde 7 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet fişek, 2.67 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca ruhsatsız silah imal ve ticareti yaptığı değerlendirilen bir araç, yapılan takip ve çalışmalar sonucunda 2 şüpheli şahısla birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada satışa hazır halde 12 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde gözaltına alınıp adli makamlara sevk edilen S.Ç. (53), M.İ.Y (38), A.Y (19) isimli şüpheliler adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.