Otobanda kontrolden çıkan otomobil yeşil alana uçtu: 1 yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarparak duran otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Otobanda kontrolden çıkan otomobil yeşil alana uçtu: 1 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki yeşil alana uçtu. Ağaçlara çarparak duran otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakızköy mevkiinde meydana geldi. 22 LG 852 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki yeşil alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.