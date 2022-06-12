Otobanda ölümlü kaza

Balıkesir-İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası alev alan araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

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  • 12.06.2022 20:25
  • Güncelleme: 12.06.2022 21:35
Otobanda ölümlü kaza
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 34 ARS 10 plakalı araç, İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyri sırasında Hatap Deresi mevkiinde, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde duraklama yapan Ö.B. idaresindeki 34 KF 5751 plakalı araca ve yardım amaçlı duran B.E.Ç. yönetimindeki 35 H 6723 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 H 6723 plakalı araç alev alarak tamamen yanarken, 34 ARS 10 plakalı araç ise kısmen tutuştu. Kaza sonrası S.C. ve Ö.B. yaralanırken, B.E. isimli kişi hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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İHA

SHA Editör
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