Otobanda tehlikeli kovalamaca

Yalova’da otobandaki tehlikeli kovalamaca, bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Yalova’nın Altınova ilçesinde meydana geldi. O-5 Otoyolu’nda Osmangazi Köprüsü mevkiinde ilerleyen bir otomobilin sürücüsü, bilinmeyen bir nedenden dolayı önündeki otomobili takibe başladı. Seyir halindeki mavi otomobilin sürücüsü ise arkasından gelen araca yol vermemek için riskli manevralar yaptı. Gişelere gelen otomobiller bir süre durakladıktan sonra gözden kayboldular. O anlar, arkadan gelen başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.