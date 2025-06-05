Otobanda ters şeritte ilerlemeye başladı: Tehlikeli anlar kamerada

Bursa'da otobanda ters şeritten ilerleyen kadın sürücü, resmen ölüme meydan okudu. Tehlikeli anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Otobanda ters şeritte ilerlemeye başladı: Tehlikeli anlar kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bursa’da otobanda ters şeritten ilerleyen kadın sürücü, resmen ölüme meydan okudu. Tehlikeli anlar, saniye saniye araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa-İstanbul-İzmir Otoyolu Görükle mevkiinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen kadın sürücü, kendini bir anda ters şeritte buldu. Otobanın orta şeridinde tersten ilerleyen kadın sürücünün panik yaşadığı anlar saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, yaşanan olayda şans eseri kaza olmadı.

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