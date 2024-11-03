Otobanda yolun karşısına geçmek isteyen kadına otobüs çarptı: 1 ölü

Bursa’da otobanda yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına şehirler arası yolcu taşıyan otobüs çarptı. Yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 00.30 sularında Bursa Otobanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otobandan İzmir istikametine seyir halinde olan Şeref G. idaresindeki 46 AJS 600 plakalı otobüs, otobanda yolun karşısına geçmek isteyen ve kimliği henüz tespit edilemeyen kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, başka bir kaza olmaması adına yolda güvenlik tedbirleri alırken sağlık ekipleri ağır yaralanan kadına ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Kazada ağır yaralanan kadın Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, Şeref G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşlı kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.