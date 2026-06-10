Otobandaki feci kazada hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli oldu

Bursa’da İstanbul-İzmir otoyolunda, emniyet şeridinde arızalanan araç ile tamir için gelen kamyonete çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti, aracın altında tamirat yapan usta ise yaralandı. Hayatını kaybeden sürücünün kimliği belli olurken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaza, saat 11.35 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu Mudanya Kavşağı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Tülü (49) yönetimindeki 16 AZB 606 plakalı kamyon, emniyet şeridinde arızalanan 10 TA 508 plakalı araç ile tamir için olay yerine gelen ve arızalı aracın arkasında park halinde bulunan 16 ATD 205 plakalı kamyonete çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle kamyon sürücüsü Osman Tülü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Tülü hayatını kaybetti. Kaza sırasında arızalı aracın altında tamirat yaptığı öğrenilen Fevzi E. (46) ise çarpmanın etkisiyle ayaklarından yaralandı.

Öte yandan, kazanın ardından yola savrulan parçalar aynı istikamette seyreden 35 BRG 049 plakalı kamyona da isabet etti. 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.