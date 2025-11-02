Otobüs ile kamyonet çarpıştı: Şans eseri yaralanan olmadı
Bursa'nın Mudanya ilçesi Güzelyalı Siteler Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi'nde, Güzelyalı Anaokulu önünde maddi hasarlı bir trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, 16 KH 418 plakalı kamyonet sürücüsü Ş.K.(62), Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Bilim Caddesi’nden aniden çıkan Burulaş’a ait 16 ALB 562 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle belediye otobüsünün orta kapı kısmında camlar kırılırken, kamyonette maddi hasar oluştu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, otobüsün içinde olay anında yolcu bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası sürücüler arasında kısa süreli şok yaşanırken, olay yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu. Maddi hasarla atlatılan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.