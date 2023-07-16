Otobüs şoförü kazada yaralanan yalnız hostesi bırakmadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsü ile cip çarpıştı. Kaza da yolcu otobüsünün hostesi yaralandı.

Kaza 17.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa’dan Hatay iline yolcu taşıyan sürücü Mehmet Nuri Çelik(53) yönetimindeki 64 LD 895 şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde seyir halinde olan Berkan Abdil Elmacı yönetimindeki 2CRB010 Belçika plakalı cipe arkadan çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, yolcu otobüsünde servis yapan hostes Hatice Elmacıoğlu (25) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hostesi yalnız bırakmadılar

Hatay’daki depremde enkazdan kurtulan ve ailesini de kurtaran Şoför yaralı hostesin durumunu öğrenmek ve yardımcı olmak için, maddi hasarlı otobüs ve içindeki yolcularla İnegöl Devlet Hastanesine geldi.

6 saat beklediler

Depremde ailesini yalnız bırakmayan şoför, bu kez de hostesi yalnız bırakmadı. 20 yolcunun rızasıyla hastaneye gelen şoför, yaralıyla ilgilenip taburcu olana kadar başından ayrılmadı. 6 saat sonra taburcu olan hostes, dinlenmesi için otobüsün arka koltuğun yer verildi.

Olayı anlata şoför Mehmet Nuri Çelik(53), "İnegöl’den Afyonkarahisar istikametine doğru giderken otobanda Belçika plakalı olan bir araç beni sollayarak 5 metre mesafede önüme kırdı. Tesise girmek istedi ve tesise girerken frene asılmama, hızımın 70 olmasına rağmen kaza yaptık. Ne yazık ki hostes hanım servis yaparken ön cama sırtıyla birlikte kafasını vurarak camı çatlattı. Yaptığımız ilk şey ambulans çağırarak hostes hanımı tedavi ettirmek oldu. Ardından kazayla ilgilendik. Karşı taraf itiraz etti ancak kamera kayıtlarında her şey ortaya çıkacaktır. Bunları söylememin nedeni bizden sonrakilere ibret olmasıdır. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, hepimize geçmiş olsun diyorum.

Aşağı Yukarı 4 saattir bekliyoruz. Hostesimizi bırakmayız. Biz ya hep ya hiçiz. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Yolcuların hepsine de canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte saatlerdir bekliyorlar. Bende bir depremzedeyim. Ailemi son anda da olsa kurtarabildim. Gözümde nice canlar kül oldu. Şuan nerde gömülü oldukları bile belli değil. Toplu mezar olarak gömüldüler. Kim kimin cenazesi hangi mezarlıkta bilmiyor. Yazıktır, günahtır. O insanlara benim yüreğim sızlıyor. Gözlerimden cehennem ateşi fışkırırcasına gözyaşları dökülüyor" dedi.