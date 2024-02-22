Otobüs şoförü ve yolcularına emniyet kemeri uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisi ekiplerince otobüs firmaları personeline ve yolcularına emniyet kemeri uyarısı yapıldı.

Otobüs şoförü ve yolcularına emniyet kemeri uyarısı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisi ekiplerince otobüs firmaları personeline ve yolcularına emniyet kemeri uyarısı yapıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilisi ve personeline, şehirlerarası seyahat eden otobüs yolcularına emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

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Şehirlerarası otobüs terminali bulunan Süleymanpaşa, Çorlu ve Saray ilçelerinde yolcu taşımacılığı yapan firma yetkilileri ve personeline yönelik yapılan toplantılarda trafik kurallarına uyulması ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca otobüs terminallerindeki etkinliklerde ise yolculara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılarak, şehirlerarası yolculuklarda emniyet kemeri takmanın zorunlu olduğu vurgulandı.