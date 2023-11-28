Otobüs şoförünü çıldırdı

Bursa'da beklemesini istediği otobüs şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kameraya yansırken, tarafları otobüsteki yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Otobüs şoförünü çıldırdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da beklemesini istediği otobüs şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kameraya yansırken, tarafları otobüsteki yolcular sakinleştirmeye çalıştı.

Olay, 19-İ numaralı otobüste meydana geldi. İddiaya göre, yaşlı bir yolcunun durakta otobüsten indiği gören otobüsteki başka vatandaş, otobüs şoförüne 5 dakika beklemesini istedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Kadın yolcunun hitabına sinirlenen otobüs şoförü, yolcuyla tartışmaya başladı. Öfkeli sürücü, kadın yolcuya ’kimsin lan’ diye bağırması tepkilere yol açarken, tarafları vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Tartışma anı ise kameraya anbean yansıdı.