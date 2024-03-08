Otobüs şoförünün kadınlar günü kutlaması sosyal medyada viral oldu

Bursa’da bir otobüs şoförü duraktan aldığı yolcuların kadınlar gününü kutladı. Kibar otobüs şoförünün sözleri, sosyal medyada gündem oldu.

Bursa’da şehir içi hatta çalışan özel halk otobüsü şoförü, duraktan aldığı kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Otobüsteki kadınlara konuşma yapan şoför, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. Kadın cennettir, annedir. Cennet annelerin ayaklarının altındadır. Büyük küçük demeden bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum ama iyi ki varsınız. Kadın çiçektir, adam olana emanettir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi ki hayatımızdasınız" şeklinde konuştu. Kadınlar ise şoföre güzel sözlerinden dolayı teşekkür etti.

O anları cep telefonu kamerası ile kaydeden yolcular, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kibar otobüs şoförünün görüntüsü sosyal medyada viral oldu.