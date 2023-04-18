Otobüsleri durdurup yolculara helva ikram ettiler
Bursa'nın İnegöl ilçesi, kırsal Çeltikçi Mahallesi gençleri teravih namazının ardından yolcu otobüslerini durdurup yolculara helva ikram ettiler.
Bursa’nın İnegöl ilçesi, kırsal Çeltikçi Mahallesi gençleri teravih namazının ardından yolcu otobüslerini durdurup yolculara helva ikram ettiler.
Mahallenin gençleri teravihin hemen ardından Kadir Gecesi nedeniyle yolcu otobüslerini durdurarak Çeltikçi Kalkınma Kooperatifinin ikramı olan helvaları dağıttılar.