Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi

'İETT otobüsü geçtiğimiz günlerde manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı' haberinin yayınlanması üzerine otobüs firması yetkilileri Gökhan Biliz'i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Biliz, aynı otobüste şoför olarak göreve başlama sözü aldı.

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  • 08.07.2022 09:06
  • Güncelleme: 08.07.2022 10:43
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

Olay, geçtiğimiz gün Selimpaşa- Silivri arasında sefer yapan İETT otobüsünde meydana gelmişti. Evine gitmek için İETT otobüsüne binen 40 yaşındaki Gökhan Biliz sürücünün ani manevra yapması sonrasında otobüsün koridoruna düşmüştü. L1, L2 ve L3 kemikleri kırılan Biliz, 40 gün iş göremez raporu almıştı. Biliz, kazayla ilgili olarak “Kazadan sonra geçmiş olsun bekledim. Hiç kimse ilgilenmedi. Ben kendilerine dönüş yaptım, ‘ne halin varsa gör’ dediler. Bu olayla ilgili davacı ve şikayetçiyim” demişti.

Haberin yayınlanmasının ardından Silivri Birlik Kooperatif başkanı Bülent Akbaş ve otobüs sahibi Yılmaz Akdoğan, Gökhan Biliz’i evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Biliz, “Yaşamış olduğumuz kazayla ilgili olarak Yılmaz Bey ve Bülent Bey geçmiş olsun ziyaretine geldi. Geç haberleri olmuş kendilerinin, benim de tek istediğim bir geçmiş olsundu. Sağ olsunlar her konuda destek olacaklarını belirttiler” dedi.

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Otobüs sahibi Yılmaz Akdoğan da “Gökhan kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Benim haberim çok geç oldu. Kendisiyle helalleştik, kendisinin raporu bittiğinde araçlarımdan birinde şoför olarak işe başlayacak” dedi.

Silivri Birlik Kooperatif Başkanı Bülent Akbaş da ziyarete ilişkin yaptığı açılamada “Gökhan kardeşimizi evinde ziyaret ettik. Kendisi camiamızın içinde olan bir kardeşimiz, her zaman her konuda yanındayız. Bayramdan sonra tedavisi tamamlandığında aynı araçta şoför olarak göreve başlayacak. Yanlış anlaşılma ve geç bilgimiz olması sebebiyle bu süreç uzamış, şu an için herhangi bir olumsuzluk yok” dedi.

İHA

Editör
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