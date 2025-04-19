Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı otobüs şoförü, sefer sırasında otobüste epilepsi krizi geçiren yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. O anlar kameraya yansırken, araçta bulunan diğer yolcuların da vatandaş için seferber olduğu görüldü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım hizmeti verdiği bir otobüste, izleyenlerin takdir ettiği bir görüntü daha kaydedildi. 9-A adlı Maltepe-Ozanlar-Yazlık hattında direksiyon başında olan Emre Ateş güzergahı üzerinde ilerlerken otobüs içerisinde bir yolcu aniden fenalaştı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular, şoföre durumu anlatarak hastaneye yetiştirilmesini istediler.

Hattan çıktı, hastaneye gitti

Durumun aciliyetini anlayan şoför Emre Ateş, hızla hareket amirliğini arayarak durumu bildirdi ve hattından çıkarak en yakın hastaneye doğru hareket etti. Fenalaşan yolcu kısa sürede Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilirken, ilk müdahale de sağlık ekipleri tarafından otobüs içerisinde yapıldı. İlk müdahale sonrası sedyeyle hastaneye taşınan yolcunun epilepsi krizi geçirdiği anlaşıldı. Yapılan müdahalelerden sonra vatandaşın taburcu olduğu ve genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Rahatsızlanan yolcuyu hızla hastaneye yetiştiren belediye otobüs şoförü Emre Ateş ise diğer yolcular tarafından tebrik edildi. O anlar araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.