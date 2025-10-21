Otobüste yumruklu kavga kamerada

Bursa'da otobüs şoförüyle tartışan yolcu yakını, yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste yumruklu kavga kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da otobüs şoförüyle tartışan yolcu yakını, yumruklu kavgaya tutuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bayan yolcunun babası ile otobüs şoförü arasında bağırma yüzünden tartışma çıktı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

"Sen kızıma nasıl bağırırsın" diyen baba şoföre yumruklarla saldırdı. Otobüs içinde başlayan arbede sırasında yolcular büyük panik yaşadı. Kavgayı otobüste bulunan diğer vatandaşlar araya girerek güçlükle ayırdı.

Yaşanan olay, bir yolcunun cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.