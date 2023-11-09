Otobüsteki kaçak sigara zulası hayrete düşürdü

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, bobin yükü içine zulalanmış halde 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Otobüsteki kaçak sigara zulası hayrete düşürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada, bobin yükü içine zulalanmış halde 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu İstanbul istikameti Körfez geçişinde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada bagaj kısmındaki çuvallar da incelendi. Çuvalları açan ekipler, bobin yükü içine zulalanmış vaziyette 3 bin 820 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olaya ilişkin 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman