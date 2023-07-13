Otobüsten inen yolcuya motorlu kurye çarptı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde otobüsten inerken motorlu kuryenin çarptığı yaya yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi’nde meydana geldi. İstanbul istikametine seyreden şehir içi halk otobüsü yolcu indirmek için durdu. Otobüsten inen yolcu Uğur Kahya’ya yolda otobüsün sağından geçen motosikletli kurye çarptı. Kazada yaralanan Uğur Kahya, Çorlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu oldu.

Olayla ilgili konuşan Kahya, kazanın hatalar zinciri olduğunu ve kurallara riayet etmemenin de kazayla sonuçlandığını ifade etti. Kahya, otobüs şoförü ve motosikletli dahil kendisinde de hata olduğunu ifade ederek şikayetçi olmadığını söyledi.

"Kuryeler trafikte daha dikkatli olmalı"

Motosikletli kuryelerin ekseriyetinin trafik kurallarına aldırış etmediğine dikkat çeken Uğur Kahya, “Halk otobüsü ışıklara denk gelince durağın birkaç metre gerisinde durdu. Kapıları açınca biz de indik, sağdan otobüsü geçen motosiklet bana çarpınca ayağıma darbe aldım. Neyse ki önemli bir şeyim yok kimseden de şikayetçi olmadım. Ama diyeceğim şu. Otobüs şoförleri ve motosikletli kuryelerin daha dikkatli olmasını arzu ediyorum. Çok şükür kırık yok ama acısı halen geçmiş değil” diye konuştu.