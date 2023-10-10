Otobüsün gösterge panelinde mahsur kalan kedi kamerada: Şoförler ve yolcular seferber oldu

Kağıthane’de bir kedi, İETT otobüsünün üstünde yer alan durak isimlerinin yazdığı panelde mahsur kaldı. Yolcular tarafından fark edilen kedi, kurtarıldı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kağıthane’deki bir otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yavru bir kedi, İETT otobüsünün üstünde durak isimlerinin yazdığı panelde mahsur kaldı. Yolcuların son durakta fark etmesiyle birlikte otobüs şoförleri ve yolcular kedi için seferber oldu. Yavru kedi, şoförlerin dakikalar süren çabasıyla kurtarıldı. Yavru kedinin o bölüme nasıl girdiği merak konusu olurken, yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.