Otogarda bayram yoğunluğu başladı: Kimi tatile kimi aile ziyaretine gidiyor

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, aileleriyle birlikte İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk oluşturmaya başladı. Kimi vatandaşlar tatil beldelerine, kimisi ise aile ziyareti için yola koyulmaya başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar, kimisi tatil beldelerine, kimisi de il ve ilçelerine gitmek için yola koyuldu. Türkiye’nin bir çok yerinde olduğu gibi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yoğunluk oluşmaya başladı. Günler öncesinde biletini kesen vatandaşlar, valizlerini aldıkları gibi otogarın yolunu tuttu.

"Ailemle birlikte bayram tatilini Ayvalık’a geçireceğiz"

Dünürünü Karasu’ya yolcu etmeye gelen Hasan Tufan, "Oğlumun arabasıyla Ayvalık’a tatile gideceğiz. Ailemle birlikte bayram tatilini Ayvalık’a geçireceğiz. 9 günlük tatili dolu değerlendireceğiz. Bayramın 9 güne çıkarılması çok iyi oldu, vatandaşlar aileleriyle buluşma fırsatı buldu. Bizim gelenek göreneklerimize göre, bayramı birlikte geçirme adeti var. Biz de o adeti yaşatıyoruz. Bilet fiyatları makul, pahalı değil. Herkese huzurlu bir bayram diliyorum" dedi.

"Bayram tatilinin atmosferini otogardaki yoğunluktan hissediyorum"

Şehir dışından ailesinin yanına gelen Bedia Arşın, Bayram tatilini ailemle birlikte evde geçireceğim. Bayram tatilinin atmosferini şimdiden otogarda bile yoğunluktan hissediyorum. Uzun yolculuklara göre fiyatlar normal. Bayramı ailelerimizle geçirmeyi tercih ediyoruz" diye konuştu.