Otogarda etrafa rastgele ateş açan uzman çavuş bacağından vuruldu
Kocaeli'de beylik tabancasıyla otogarda etrafa rastgele ateş açan bir uzman çavuş, polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.
İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı’nda, ismi henüz öğrenilemeyen bir uzman çavuş, bilinmeyen nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.