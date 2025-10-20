Otogarda yaşanan dehşet kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otogarda beylik tabancasıyla etrafa rastgele ateş açan uzman çavuşun polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, sabah saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otogarı’nda meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen uzman çavuş, bilinmeyen bir nedenle beylik tabancasıyla etrafa ateş açmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ihtarına rağmen 4 el ateş ettiği belirtilen şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaşananlar kamerada

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde peron bölgesinde bekleyen yolcuların uzman çavuşun aniden tabancasını çıkarmasıyla birlikte büyük panik yaşadığı, can havliyle etrafa kaçıştıkları ve şüphelinin elinde silahla bir süre ayakta durduğu görülüyor. Kayıtların devamında ise uzman çavuşun bir kolonu arkasına siper aldığı, ihbar üzerine gelen polisin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği ve bacağından vurulan şahsın gözaltına alındığı anlar yer alıyor.