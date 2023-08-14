Otokros yarışları nefes kesti

Bursa Otomobil Sporları Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen 2023 Mahalli Orhangazi otokros yarışları hafta sonu Orhangazi’de İznik Gölü sahilindeki pistte gerçekleşti. Yenilenen ve uzunluğu 1.5 kilometreye çıkarılan pistte 4 kategoride 24 pilot yarıştı.

BOSSEK’in düzenlediği ve Orhangazi Belediyesi sponsorluğunda yapılan otokros yarışları 12 Ağustos Cumartesi günü sabah 10.00’da teknik kontrollerle başladı. Saat 11.00’den sonra ise antrenman turları ve saat 13.00’de de 1. yarışlara sahne oldu.

Otokros yarışlarında ikinci gün ise sabah serbest antrenman ile başladı ve saat 11.00’de yapılan 2, 3 ve dördüncü ayak yarışları ile devam etti.

Yarışlar nefes kesti

Otokros yarışlarında birinci kategoride 8, ikinci kategoride 5, üçüncü kategoride 7 ve dördüncü kategoride 4 olmak üzere toplam 24 pilot yarıştı. Yarışların son gününde ise 1, 2 ve 3 ayaklı yarışmalarda tüm kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.