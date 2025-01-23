Otomobil 5 metre yükseklikten uçtu: Emniyet kemeri hayat kurtardı

Edirne'de 5 metre yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrilen otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Otomobil 5 metre yükseklikten uçtu: Emniyet kemeri hayat kurtardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de 5 metre yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrilen otomobilin sürücüsü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtuldu.

Edirne’nin Barutluk Mahallesi Maslahattin Caddesi’nde seyreden kadın sürücü N.K’nın kullandığı 22 EF 048 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaklaşık 5 metrelik yükseklikten yolun kenarına uçarak yan devrildi.

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Vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tedavisini kabul etmedi.

Emniyet kemeri takmanın önemine değinen sürücü, emniyet kemeri sayesinde kazadan yara almadan kurtulduğunu söyledi.