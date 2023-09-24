Otomobil alev topuna döndü, sürücü son anda kurtuldu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken, sürücü son anda araçtan inerek canını kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, araç sahibi hurdaya dönen otomobilini görünce sinir krizi geçirerek bayıldı.

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesinde meydana geldi. Seyir halinde olan 41 NK 802 plakalı Fiat marka otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Sürücü can havliyle aracı durdurarak kendini dışarı attı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışsa da başarılı olmadı. Yangın sebebiyle zaman zaman patlamalarda meydana geldi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobili söndürdü. Yangın sebebiyle park halindeki 06 DDH 451 plakalı Toyota marka otomobil de zarar gördü. 41 NK 802 plakalı araç sahibi otomobilinin hurdaya döndüğünü görünce sinir krizi geçirerek bayıldı. Çevredeki vatandaşlar sürücüsü sakinleştirmeye çalışarak sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüsü ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Onlarca vatandaşın tehlikeyi hiçe sayarak elinde telefonla yangını çektiği anlar ise gözlerden kaçmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.