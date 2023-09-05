Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı

Bilecik'te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 yaralı
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Bilecik’te otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; sanayi alt geçidinden Barış Sokak istikametine seyir halindeki 11 AAB 941 plaka otomobil sürücüsü E.S., direksiyon hakimiyetini kaybederek sağ tarafındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü E.A. ve araçta yolcu olarak bulunan E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Yaralıları hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.