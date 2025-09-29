Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı; 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat köprülü kavşağında meydana geldi. Bozüyük’ten İnegöl’e seyir halinde olan Mesut S.(49) yönetimindeki 16 BIN 102 plakalı otomobil, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil, köprülü kavşak bariyerlerine saplandı. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki yolcu Bekir Ç.(81) yaralandı. Kaza yerine 112, Jandarma, Bölge Trafik ekipleri ile İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta sıkışan 2 yaralıyı da kurtardı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.