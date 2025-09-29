Otomobil bariyerlere saplandı, facianın eşiğinden dönüldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Çorlu yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada ölen ve yaralanan olmaması tek teselli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ilçesinden Çorlu istikametine seyir halinde ilerleyen H.E. (23) yönetimindeki 34 CHJ 188 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden ve önüne manevra yapan M.A.S. (49) idaresindeki 21 BH 721 plakalı otobüsten kaçmak istedi. Bu sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.