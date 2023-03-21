Otomobil beton elektrik direğine çarptı, 4 kişilik aile yaralandı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobil yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobilde bulunan 4 kişilik aile yaralanırken araçta sıkışan anne ve babayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, Kartepe ilçesi Uzunbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 kişilik aile 41 SP 592 plakalı Fiat marka otomobille seyir halindeyken sürücü K.A., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce yol kenarındaki çamur alana giren otomobil daha sonra beton elektrik direğine çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü K.A. ve ön koltukta oturan eşi H.A.’yı itfaiye ekipleri sıkıştıkları yerden çıkardı. Evli çift daha sonra sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. Arka koltukta oturan Z.A. ve A.A. isimli 2 çocuk ise sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.