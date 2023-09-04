Otomobil çarpan kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı
Bursa'da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı.
Bursa’da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hızla gelen otomobil sürücüsü yoldan geçen kediye çarptı. Ağır yaralanan kediyi acil müdahale noktasında bekleyen hemşireler fark etti. Yaralı kedi hemşirelerin dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı.