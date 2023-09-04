Otomobil çarpan kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı

Bursa'da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı.

Otomobil çarpan kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hızla gelen otomobil sürücüsü yoldan geçen kediye çarptı. Ağır yaralanan kediyi acil müdahale noktasında bekleyen hemşireler fark etti. Yaralı kedi hemşirelerin dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı