Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil dereye uçtu: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
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Ankara’nın Elmadağ ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Hasanoğlan Mahallesi Miraç Caddesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye düştü. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçta bulunan 2 kişi çıkarıldı. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman