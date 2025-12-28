Otomobil, duvarla tır arasında sıkıştı: TEM'de ulaşım aksadı

TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde iddiaya göre tırın sıkıştırdığı otomobil, duvar ile tır arasında kaldı. Kazada yaralanan olmazken, ulaşım bir süre aksadı.

Kaza, saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. M.K. idaresindeki 27 HG 806 plakalı tır aynı yönde giden M.E.Y. hakimiyetindeki 41 BAU 856 plakalı otomobili iddiaya göre tünel duvarına sıkıştırdı. Otomobil tünel duvarı ile tırın arasında kalan otomobil hurdaya dönerken, kazada yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Otoyolda ulaşım aksadı

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, araçların yoldan kaldırılması ve ekiplerin çalışmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.