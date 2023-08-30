Otomobil hoparlörünün boşluğuna gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi

Ankara'da takibe alınarak durdurulan otomobilde hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Otomobil hoparlörünün boşluğuna gizlenmiş 1 kilo eroin ele geçirildi
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Ankara’da takibe alınarak durdurulan otomobilde hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Ankara’ya bir araç ile yüklü miktarda uyuşturucu ve uyarıcı madde getirileceğinin tespit edilmesi üzerine 29 Ağustos günü saat 18.00 sıralarında şüpheli aracı Sincan ilçesi Ayaş yolu Yenikent girişinde durdurdu. Araçtaki M.G. isimli şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada, bagajda hoparlör boşluğuna gizlenmiş 1 kilo 10 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheli M.G. gözaltına alındı.

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