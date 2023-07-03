Otomobil içinde mahsur kalan çocuk itfaiye tarafından kurtarıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir AVM’nin otoparkında araç içinde mahsur kalan küçük çocuk itfaiyenin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesinde bulunan bir AVM’de otomobil içinde 3 yaşındaki bir kız çocuğu tek başına mahsur kaldı. Olay yerine kurtarma çalışması için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Amirliğine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları çalışma ile araç içinde mahsur kalan çocuğu kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından muayenesi yapılan çocuk daha sonra ailesine teslim edildi.