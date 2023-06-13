Otomobil içinden havaya ateş açan kadın maganda kamerada

Beykoz’da seyir halindeki bir otomobil içerisindeki kadın, silahla havaya ateş açtı. O anlar yanında bulunan araç sürücüsü tarafından kaydedilip sosyal medyadan paylaşıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobilde bir kadın, evlerin bulunduğu alanda silahla havaya ateş açtı. Defalarca ateş açan kadını yanında bulunan araç sürücüsü ise cep telefonu ile kaydetti. Evlere çok yakın bir noktada ateş açan ve hiçbir şey olmamış gibi araçla olay yerinden ayrılan kadının bu anları, sosyal medyadan paylaşıldı. Kadına sosyal medya kullanıcıları ise büyük tepki gösterdi.