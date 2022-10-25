Otomobil ilaç tankerine çarptı: 3 yaralı

Orhangazi-İznik Karayolu Üreğil Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ana yolda seyir halinde olan bir otomobil, bahçesine ilaç atmak için yoldan tarlaya giriş yapmak isteyen bir traktörün arkasındaki ilaç tankerine çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 9.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi’den İznik istikametine doğru gitmekte olan Osman Gören (30) idaresindeki 16 AVY 064 plakalı otomobil, zeytin bahçesine ilaç atmak için ilaç tankeri ile birlikte ana yoldan bahçeye giriş yapmak isteyen Ramazan Demirci (48) idaresindeki 77 EC 145 plakalı traktörün arkasındaki ilaç tankerine çarptı.

Tanker ve otomobil hurdaya döndü

Çarpmanın şiddeti ile otomobil yaklaşık 40 metre savrulurken, traktör arkasındaki ilaç tankeri de hurdaya döndü. Kazada otomobil sürücüsü Osman Gören’in yanı sıra otomobilde bulunan Necati Taş (48) ve Mahmut Şahin (20) yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sevkedilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı burada tedavi altına alınırken, Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.