Otomobil ile at arabası çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde otomobil ile at arabasının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı-Tekirdağ yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Y. idaresindeki 59 AT 497 plakalı otomobil, M.G.’nin kullandığı at arabasıyla henüz nedeni belirlenemeyen şekilde çarpıştı. Kazada at arabasını süren M.G. ile yanındaki C.G. yaralandı.

Yaralılar, ihbarla bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Emniyet ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.