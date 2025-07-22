Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobil ile çarpışan motosikletli ağır yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.M.Ü idaresindeki 41 BAP 181 plakalı motosiklet ile G.A’nın kullandığı 34 GMH 946 plakalı Fiat marka otomobil, Dumlupınar Mahallesi Afacan Sokak’taki kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet sürücüsü H.M.Ü. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.