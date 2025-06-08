Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesi yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beğendik Beldesi yolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Beğendik Beldesi istikametinden, Beğendik Kavşağı istikametine giden E.D. (38) yönetimindeki 22 AEE 097 plakalı otomobil, Beykent Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten düşen Bülent Çakır (45) ve Kemal Bayram (49) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Çakır ve Bayram’ın cenazeleri, nöbetçi savcı, jandarma ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi alırken, hayatını kaybeden Bayram ve Çakır’ın yakınları da olay yerine akın etti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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