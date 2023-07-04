Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malkara istikametinden gelen 34 FNR 437 plakalı otomobil, Malkara ilçesine bağlı Danişment Mahallesi kavşağına geldiği sırada 59 YH 519 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, otomobilde ve hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslar ile Keşan ve Malkara’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.