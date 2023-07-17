Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Karasu Dörtyol ışıklarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaali istikametine seyir halinde olan 06 DEK 831 plakalı otomobil ile sahil istikametinden ilçe merkezine seyir halindeki Hüseyin Aksoy idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yola savrulan Aksoy, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aksoy, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.