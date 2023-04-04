Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Sakarya’nın Pamukova ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kaza, Yenice Mahallesi Ergenekon Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. E.A. idaresindeki 34 COM 126 plakalı Dacia marka SUV tarzı araç ile aynı istikametteki A.C. idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada, A.C. yaralanırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.