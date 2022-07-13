SON
DAKİKA
İstanbul'da Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Willian Arao Fenerbahçe için İstanbul'da
Bakan Kurum'dan ithal atık iddialarına yanıt
FIVB Kadınlar Milletler Ligi: Amerika: 2 - Sırbistan: 3
Maribor, Shakhtyor Soligorsk'u 2 golle geçti

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Kocaeli’de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YM 099 plakalı otomobil, Sapanca Yolu Caddesi’nden Akçakese Sokağı’na girmek için dönüş yaptığı esnada, 34 CFB 125 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki yolcu ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivrili üreticiler çifte bayram sevinci yaşadı
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin