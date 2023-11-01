Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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sina pırlanta
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Erdem Sokak ile Müjde Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 34 PE 1121 otomobil, E.Y. hakimiyetindeki 41 AR 181 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yola savruldu. Motosiklet sürücüsü E.T. ile M.D. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.