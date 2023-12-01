Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anı kameralara yansıdı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anları ve sonrası kameralara yansıdı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Kaza anı kameralara yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anları ve sonrası kameralara yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih D. (30) idaresindeki otomobile karşıdan gelen Ali K. (19) yönetimindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletli sürücü belinden yaralandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Trafik ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladı.

Yaralamalı trafik kazasıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anları ve sonrası anbean görüntülendi.