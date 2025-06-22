Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dönüşe geçen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerinden kaçan ve 106 promil alkollü olan otomobil sürücüsü ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Ada Caddesi Karaçalılık Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki Furkan Kaya idaresindeki 54 AKR 237 motosiklet, karşı yönden gelen ve dönüş için manevra yapan C.B. (52) idaresindeki 54 AAE 158 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosikletten savrulan genç, yol kenarındaki durağa çarparak sıkıştı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında Kaya hastaneye sevk edilirken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü ise polis merkezine giderek teslim oldu. Yapılan kontrollerde sürücünün 106 promil alkollü ortaya çıktı. 21 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin dönüş yaparken motosikletin çarpması yer alıyor. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.