Otomobil ile motosiklet kazasında panik anları

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması neticesinde 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan şahısların, yanlarında bulunan alkol şişelerini bahçeye attıkları öne sürüldü. Sürücü ve yolcular, darp edilme korkusuyla polis merkezine sığındı.

İnönü Mahallesi eski itfaiye önünde meydana gelen kazada, D.Y. idaresindeki 41 H 1812 plakalı otomobil ile A.C.E. idaresindeki 54 AKP 803 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan ve alkol aldıkları iddia edilen kişilerin, yanlarındaki şişeleri bir bahçeye attıkları ve yaşananların ardından darp edilme korkusuyla polis merkezine gittikleri öğrenildi. Yapılan kontrollerde sürücünün alkol kullanmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan çarpışma sonrası motosiklette çıkan ve otomobilin de bagaj kısmına sıçrayan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.